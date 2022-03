மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி பதவி கொடுத்தால் ஏற்க மாட்டேன்-ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் + "||" + I will not accept if the minister gives the post Interview with Jagadish Shettar

மந்திரி பதவி கொடுத்தால் ஏற்க மாட்டேன்-ஜெகதீஷ் ஷெட்டர்