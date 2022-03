மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ பரவியது + "||" + The wildfire spread in the forest near Kudalur

கூடலூர் அருகே வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ பரவியது