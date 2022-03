மாவட்ட செய்திகள்

வெயில் வாட்டி வதைக்கும் நிலையில் குழாய் உடைந்து சாலையில் ஆறாக ஓடிய குடிநீர் + "||" + Weil grabbing Drinking water that broke the pipe and ran down the road

வெயில் வாட்டி வதைக்கும் நிலையில் குழாய் உடைந்து சாலையில் ஆறாக ஓடிய குடிநீர்