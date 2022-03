மாவட்ட செய்திகள்

கவுந்தப்பாடி அருகே கரும்பு பாரத்துடன்60 அடி ஆழ கிணற்றில் சாய்ந்து மூழ்கிய லாரி;டிரைவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்

