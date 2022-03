மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலையில் தீ பரவாமல் இருக்க நவீன எந்திரம் உதவியுடன் காய்ந்த சருகுகள் அகற்றம் + "||" + Removal of dry debris with the help of modern machinery to prevent the spread of fire in Mudumalai

