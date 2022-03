மாவட்ட செய்திகள்

இருக்கன்துறையில் புதிதாக கல்குவாரி அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது- கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு + "||" + Permission should not be granted to set up a new quarry in the existing area- Public petition to the Collector

இருக்கன்துறையில் புதிதாக கல்குவாரி அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது- கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு