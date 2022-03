கிரிக்கெட்

பெங்களுரூவில் மைதானத்துக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து விராட் கோலியுடன் செல்பி எடுத்த வாலிபர்கள்; போலீசார் கைது செய்து விசாரணை + "||" + Teenagers trespassing on the field and taking selfies with Virat Kohli

பெங்களுரூவில் மைதானத்துக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து விராட் கோலியுடன் செல்பி எடுத்த வாலிபர்கள்; போலீசார் கைது செய்து விசாரணை