மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் கடத்த முயன்ற ரூ.10 லட்சம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சிக்கியது: 3 பேர் கைது + "||" + Attempted to smuggle by boat to Sri Lanka Rs 10 lakh worth of pesticides were seized

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் கடத்த முயன்ற ரூ.10 லட்சம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சிக்கியது: 3 பேர் கைது