மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் மின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு அணைகளின் நீர்மட்டம் மளமளவென குறைகிறது + "||" + Increase in power generation in the Nilgiris The water level of dams is declining drastically

நீலகிரியில் மின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு அணைகளின் நீர்மட்டம் மளமளவென குறைகிறது