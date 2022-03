மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வருமானவரி அதிகாரிகள் சோதனை பணியாளர்களிடம் பிடித்தம் செய்த ரூ.35 லட்சத்தை செலுத்தாதது கண்டுபிடிப்பு + "||" + income tax officials check at Dindigul Corporation office Discovery of non-payment of Rs 35 lakh made to employees

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வருமானவரி அதிகாரிகள் சோதனை பணியாளர்களிடம் பிடித்தம் செய்த ரூ.35 லட்சத்தை செலுத்தாதது கண்டுபிடிப்பு