மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த முறையை நீக்க வேண்டும்; தேசிய ஆணைய தலைவர் வலியுறுத்தல் + "||" + Cleaning staff should remove the contract system; Insistence of the Chairman of the National Commission

தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த முறையை நீக்க வேண்டும்; தேசிய ஆணைய தலைவர் வலியுறுத்தல்