மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளத்தை மையமாக கொண்டு புதிய கல்வி மாவட்டம்; கலெக்டரிடம் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + New Education District centered on Alangulam; MLA to Collector Emphasis

ஆலங்குளத்தை மையமாக கொண்டு புதிய கல்வி மாவட்டம்; கலெக்டரிடம் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்