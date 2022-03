மாவட்ட செய்திகள்

ஆதரவற்ற, வீடற்ற குழந்தைகளின் மாதாந்திர உதவித்தொகை உயர்வு- சட்டசபையில் மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Increase in monthly stipend for destitute and homeless children

ஆதரவற்ற, வீடற்ற குழந்தைகளின் மாதாந்திர உதவித்தொகை உயர்வு- சட்டசபையில் மந்திரி அறிவிப்பு