மாவட்ட செய்திகள்

காலி பணியிடங்களுக்கு நிரந்தர ஊழியர்களை நியமிக்க வேண்டும் + "||" + Permanent staff should be appointed for vacant posts

காலி பணியிடங்களுக்கு நிரந்தர ஊழியர்களை நியமிக்க வேண்டும்