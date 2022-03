மாவட்ட செய்திகள்

“இந்தியாவில் அனைத்து துறைகளிலும் தமிழகம் முதன்மையாக உள்ளது”- சபாநாயகர் அப்பாவு பேச்சு + "||" + "Tamil Nadu is number one in all fields in India" - Speaker Appavu Speech

“இந்தியாவில் அனைத்து துறைகளிலும் தமிழகம் முதன்மையாக உள்ளது”- சபாநாயகர் அப்பாவு பேச்சு