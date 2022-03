மாவட்ட செய்திகள்

கொச்சி துறைமுகத்தில்குமரி மாவட்ட மீனவர்களின் ரூ.15 லட்சம் மீன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. + "||" + In the port of Cochin 15 lakh fish seized from Kumari fishermen

