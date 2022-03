மாவட்ட செய்திகள்

5-வது கட்ட காவிரி குடிநீர் திட்ட பணிகள் அடுத்த ஆண்டு நிறைவடையும்; பசவராஜ் பொம்மை தகவல் + "||" + Phase 5 of the Cauvery drinking water project will be completed next year

5-வது கட்ட காவிரி குடிநீர் திட்ட பணிகள் அடுத்த ஆண்டு நிறைவடையும்; பசவராஜ் பொம்மை தகவல்