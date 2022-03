மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் பழைய பஸ் நிலையத்தில் ஓட்டல் முன்பு இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தக் கூடாது. கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Motorcycles should not be parked in front of the hotel

வேலூர் பழைய பஸ் நிலையத்தில் ஓட்டல் முன்பு இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தக் கூடாது. கலெக்டர் உத்தரவு