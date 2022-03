ஊரக வளர்ச்சித்துறை பணிகளை 31-ந் தேதிக்குள் முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா உத்தரவு

மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக வளர்ச்சித்துறை பணிகளை 31-ந் தேதிக்குள் முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா உத்தரவு + "||" + Must be completed and brought into use by the 31st

