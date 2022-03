மாவட்ட செய்திகள்

ரெட்டியார்சத்திரம் அருகே மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற தொழிலாளி உயிருடன் எரித்து கொலை கொலையாளிகள் யார்? போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Retiarchatram Worker on motorcycle burnt to death Who are the killers Police investigation

ரெட்டியார்சத்திரம் அருகே மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற தொழிலாளி உயிருடன் எரித்து கொலை கொலையாளிகள் யார்? போலீசார் விசாரணை