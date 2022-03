மாவட்ட செய்திகள்

ஈய்யனூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பெண்ணுக்கு 3-வது பிரசவம் பார்க்க டாக்டர் மறுப்பு + "||" + Doctor refuses to see 3rd delivery for woman

ஈய்யனூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பெண்ணுக்கு 3-வது பிரசவம் பார்க்க டாக்டர் மறுப்பு