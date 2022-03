மாவட்ட செய்திகள்

மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லாவிட்டால் ஐ.ஜி. அலுவலகத்தை மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பு கொள்ளலாம் + "||" + If no action is taken on the petitions, IG People with disabilities can contact the office

