மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது திட்டத்திற்கு விரைவில் அனுமதி வழங்க கோரி மத்திய அரசிடம் நேரில் வலியுறுத்த முடிவு; கர்நாடக அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Decision to press the Central Government in person

மேகதாது திட்டத்திற்கு விரைவில் அனுமதி வழங்க கோரி மத்திய அரசிடம் நேரில் வலியுறுத்த முடிவு; கர்நாடக அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்