மாவட்ட செய்திகள்

மரத்தில் மோதி கார் தீப்பிடித்தது; 3 பேர் உடல்கருகி சாவு + "||" + The car collided with a tree and caught fire- 3 people died of asphyxiation

மரத்தில் மோதி கார் தீப்பிடித்தது; 3 பேர் உடல்கருகி சாவு