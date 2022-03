மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் பிரச்சினைகளை தீர்க்க பா.ஜனதா அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை; குமாரசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + The BJP government has not taken action to solve the problems of the people

