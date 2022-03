மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை எளிய பெண்கள் பயன்பெறும்திருமண உதவித்திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி கோரிக்கை + "||" + Poor simple women will benefit The marriage assistance program needs to be re-implemented The demand of the Marxist Communist Party

ஏழை எளிய பெண்கள் பயன்பெறும்திருமண உதவித்திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி கோரிக்கை