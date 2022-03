மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் அனைத்து வகை அரசு பள்ளிகளிலும்மேலாண்மைக்குழுக்களை மறுகட்டமைப்பு செய்வது குறித்து விழிப்புணர்வு கூட்டம்திருக்கண்டேஸ்வரத்தில் கலெக்டர் பங்கேற்பு + "||" + In all types of government schools in the district Awareness meeting on restructuring management committees Collector participation in Thirukandeswaram

மாவட்டத்தில் அனைத்து வகை அரசு பள்ளிகளிலும்மேலாண்மைக்குழுக்களை மறுகட்டமைப்பு செய்வது குறித்து விழிப்புணர்வு கூட்டம்திருக்கண்டேஸ்வரத்தில் கலெக்டர் பங்கேற்பு