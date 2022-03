மாவட்ட செய்திகள்

மஞ்சள் மீதான ஜி.எஸ்.டி. வரியை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்; விவசாயிகள் வட்ட மேஜை மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + GST on yellow The tax should be abolished by the Central Government

மஞ்சள் மீதான ஜி.எஸ்.டி. வரியை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்; விவசாயிகள் வட்ட மேஜை மாநாட்டில் தீர்மானம்