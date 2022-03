மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் அதிவேகமாக சாலையில் சென்று சாகசம் செய்த வாலிபர்கள் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against 14 teenagers who went on a speeding road on a motorcycle at midnight

மோட்டார் சைக்கிளில் அதிவேகமாக சாலையில் சென்று சாகசம் செய்த வாலிபர்கள் மீது வழக்கு