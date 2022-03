மாவட்ட செய்திகள்

ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை கண்டறிய 51558 குழந்தைகளுக்கு எடை, உயரம் அளவிடும் பணி கலெக்டர் தகவல் + "||" + Task Collector measuring weight and height for 51558 children to find healthy children

ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை கண்டறிய 51558 குழந்தைகளுக்கு எடை, உயரம் அளவிடும் பணி கலெக்டர் தகவல்