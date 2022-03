மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு உடனே அனுமதி வழங்க வேண்டும்; சித்தராமையா வலியுறுத்தல் + "||" + Approval should be granted immediately for the Magadat project

மேகதாது திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு உடனே அனுமதி வழங்க வேண்டும்; சித்தராமையா வலியுறுத்தல்