மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டையில்பேக்கரி கடை ஊழியரிடம் செல்போன் திருட்டுகண்காணிப்பு கேமராவில் சிக்கிய மர்ம நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + In Ulundurpet Cellphone theft from bakery shop employee Police webcast for mysterious person caught on surveillance camera

உளுந்தூர்பேட்டையில்பேக்கரி கடை ஊழியரிடம் செல்போன் திருட்டுகண்காணிப்பு கேமராவில் சிக்கிய மர்ம நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு