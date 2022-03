மாவட்ட செய்திகள்

அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில் குடமுழுக்கு விழா முன்னேற்பாடு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + Consultative meeting on the preparation of the Amirthakadeswarar Temple Crescent Festival

அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில் குடமுழுக்கு விழா முன்னேற்பாடு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்