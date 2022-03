மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிபட்டு பஸ் நிலையத்தில் இரும்பு கடைக்குள் புகுந்த கார் + "||" + The car entered the iron shop at Pallipattu Bus stand

பள்ளிபட்டு பஸ் நிலையத்தில் இரும்பு கடைக்குள் புகுந்த கார்