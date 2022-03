மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டது ஏன்?-காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கேள்வி + "||" + Why petrol and diesel prices have been hiked

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டது ஏன்?-காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கேள்வி