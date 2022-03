மாவட்ட செய்திகள்

அளவுக்கு அதிகமாக ஆட்களை ஏற்றியதால் அரசு பஸ் டயர் பஞ்சரானது + "||" + The government bus tire was punctured due to overcrowding

அளவுக்கு அதிகமாக ஆட்களை ஏற்றியதால் அரசு பஸ் டயர் பஞ்சரானது