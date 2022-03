மாவட்ட செய்திகள்

10 நிமிடத்தில் பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கும் திட்டம் + "||" + Plan to issue birth and death certificate in 10 minutes

10 நிமிடத்தில் பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கும் திட்டம்