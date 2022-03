மாவட்ட செய்திகள்

சங்கராபுரம் அருகேபோலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த விவசாயி மீது தாக்குதல் 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Near Sankarapuram A case has been registered against 3 persons for assaulting a farmer who lodged a complaint at the police station

சங்கராபுரம் அருகேபோலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த விவசாயி மீது தாக்குதல் 3 பேர் மீது வழக்கு