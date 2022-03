மாவட்ட செய்திகள்

சிலையை படம் பிடிக்க முயன்றவரின் செல்போனை பிடுங்கி உண்டியலில் போட்ட ஊழியர் + "||" + The employee who snatched the cell phone of the person who tried to photograph the statue and put it in the piggy bank

சிலையை படம் பிடிக்க முயன்றவரின் செல்போனை பிடுங்கி உண்டியலில் போட்ட ஊழியர்