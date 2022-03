மாவட்ட செய்திகள்

சோளிங்கர் அருகே பழுதடைந்து நடு வழியில் நின்ற அரசு பஸ்சால் பயணிகள் அவதி + "||" + Government bus breaks down in the middle of the road

சோளிங்கர் அருகே பழுதடைந்து நடு வழியில் நின்ற அரசு பஸ்சால் பயணிகள் அவதி