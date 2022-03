மாவட்ட செய்திகள்

திருநங்கைகளின் மேம்பாட்டிற்கு குழு அமைக்கப்படும்-மந்திரி ஹாலப்பா ஆச்சார் + "||" + A committee will be set up for the development of transgender people

திருநங்கைகளின் மேம்பாட்டிற்கு குழு அமைக்கப்படும்-மந்திரி ஹாலப்பா ஆச்சார்