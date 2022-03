மாவட்ட செய்திகள்

உப்பினங்கடியில், ஐகோர்ட்டு உத்தரவை பின்பற்றிஹிஜாப்பை கழற்றிவிட்டு வகுப்பறைக்கு சென்ற மாணவிகள் + "||" + Students take off their hijab and go to the classroom

உப்பினங்கடியில், ஐகோர்ட்டு உத்தரவை பின்பற்றிஹிஜாப்பை கழற்றிவிட்டு வகுப்பறைக்கு சென்ற மாணவிகள்