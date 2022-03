மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தம்பாக்கம் ஊராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சி மூலம் எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு + "||" + AIDS awareness through art show to the public

கூத்தம்பாக்கம் ஊராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சி மூலம் எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு