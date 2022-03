மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலையில் புள்ளிமானை வேட்டையாடி தூக்கிச்சென்ற புலி சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் + "||" + Tourists were shocked to see the tiger hunting and lifting the spotted deer in Mudumalai

முதுமலையில் புள்ளிமானை வேட்டையாடி தூக்கிச்சென்ற புலி சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர்