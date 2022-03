மாவட்ட செய்திகள்

மழையூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை:‘‘பிளஸ்-2 வகுப்பில் 3 பாடங்கள் நடத்தப்படவில்லை’’ என மாணவா்கள் புகார்பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வைக்க கலெக்டரிடம் கோரிக்கை + "||" + Students complained that "3 lessons were not conducted in Plus-2 class"

