மாவட்ட செய்திகள்

கணவன்-மனைவி கொலை சம்பவம்:என் மீது அக்கறை கொள்ளாததால் அடித்து கொன்றேன்கைது செய்யப்பட்ட மகன் பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + I was beaten to death for not caring about me

கணவன்-மனைவி கொலை சம்பவம்:என் மீது அக்கறை கொள்ளாததால் அடித்து கொன்றேன்கைது செய்யப்பட்ட மகன் பரபரப்பு வாக்குமூலம்