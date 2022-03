மாவட்ட செய்திகள்

திருக்குறுங்குடியில் பங்குனி திருவிழா:சித்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்த நம்பி சுவாமிகள் + "||" + Nambi Swamis who gave a display to the Siddhars

திருக்குறுங்குடியில் பங்குனி திருவிழா:சித்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்த நம்பி சுவாமிகள்