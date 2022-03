மாவட்ட செய்திகள்

பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி காட்டுப்பள்ளி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் மீனவர்கள் குடும்பத்தினருடன் போராட்டம் + "||" + Fishermen struggle with their families at the Kattupalli Shipyard to make the work permanent

பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி காட்டுப்பள்ளி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் மீனவர்கள் குடும்பத்தினருடன் போராட்டம்