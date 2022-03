மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration of tying a black cloth around the eye

கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி ஆர்ப்பாட்டம்