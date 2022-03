மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் பயன்படுத்தாத வண்ணான்குளம் மேம்பாட்டிற்கு ரூ.1½ கோடி நிதி ஒதுக்கீடு தேவையா + "||" + Do we need a financial allocation of Rs 10 crore for the development of Vannankulam which is not used by the people

மக்கள் பயன்படுத்தாத வண்ணான்குளம் மேம்பாட்டிற்கு ரூ.1½ கோடி நிதி ஒதுக்கீடு தேவையா